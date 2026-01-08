Cosa è successo a Crans-Montana | quali sono cause dell’incendio e chi sono le vittime della strage

Il Capodanno 2026 a Crans-Montana è stato segnato da un grave incendio che ha causato 40 vittime e 116 feriti, molti dei quali minori. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno lavorando per chiarire le dinamiche e fornire assistenza alle famiglie colpite. Un evento che ha profondamente colpito la comunità locale e suscitato grande cordoglio.

