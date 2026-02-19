In partenza i lavori di rifacimento alla pavimentazione in via Pisacane | come cambia la viabilità

Via Pisacane a Senigallia cambia volto: i lavori di rifacimento della pavimentazione sono iniziati oggi, giovedì 19 febbraio, alle 14. Il motivo è il deterioramento del manto stradale, che ha causato crepe e buche persistenti. Durante i lavori, la circolazione sarà temporaneamente modificata e alcune strade vicine potrebbero subire rallentamenti. Le squadre di operai stanno lavorando per ripristinare la sicurezza e migliorare la viabilità nel tratto tra via Armellini e via Maierini. La nuova pavimentazione dovrebbe essere pronta entro alcune settimane.

L’intervento sarà eseguito per stralci per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. La durata prevista dei lavori è di circa due mesi, con la conclusione stimata intorno al 18 aprile 2026 SENIGALLIA – Dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, indicativamente a partire dalle ore 14, avranno inizio i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in via Pisacane, nel tratto compreso tra via Armellini e via Maierini. L’intervento sarà eseguito per stralci per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. La durata prevista dei lavori è di circa due mesi, con ultimazione stimata intorno al 18 aprile 2026.🔗 Leggi su Anconatoday.it Via Agnoletti, al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi: come cambia la viabilitàDa lunedì 16 febbraio, i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Agnoletti prenderanno il via, causando modifiche alla viabilità. Lavori di rifacimento della pavimentazione in via Cavour, ecco i divieti fino al 10 febbraioQuesta comunicazione informa sui lavori di rifacimento della pavimentazione in via Cavour, con divieti di transito e modifica della viabilità fino al 10 febbraio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In partenza i lavori sul lungomare per restaurare la pavimentazione; Lavori in partenza al cimitero di Pont Canavese per 250mila euro; Borgo Valbelluna, chiuso il cantiere Tiago–Boz. E nuovi lavori in partenza; Italia Nostra saluta con soddisfazione la partenza dei lavori di contrasto all’erosione costiera di Sant’Andrea. Rampa Zara, in partenza i lavori per i marciapiedi. Scattano i divieti, via i parcheggi per due mesi a MacerataMACERATA Terminato il restauro del tratto delle mura lungo corso Leopardi, da domani scattano i divieti in Rampa Zara per avviare la riqualificazione dei marciapiedi. Un intervento che si inserisce ... corriereadriatico.it In partenza i lavori sul lungomare per restaurare la pavimentazioneCattolica, l’intervento riparerà la parte carrabile con la sostituzione di mattonelle ... msn.com I prossimi tre impegni diranno molto sulla corsa salvezza del #Cagliari: prima la sfida con la #Lazio, poi la trasferta a #Parma ed infine contro il #Como. Tra gare in casa e trasferte delicate, la squadra di #Pisacane è chiamata a dare risposte concrete do facebook