Il recupero di Piccioni e Moretti può aiutare negli ultimi 16 metri Equilibrio e continuità per 90’ Resta la poca concretezza davanti
La Spal infila la terza vittoria di fila dopo il suo mese disgraziato, la decima in sedici giornate, e la stramerita. La Sampierana terza in classifica non vede palla per un tempo intero, in cui i biancazzurri facilmente si avvicinano all’80% del possesso di palla, e riemerge un po’ soltanto nella ripresa. Per equilibrio e continuità sull’arco dell’intera gara, la squadra di Di Benedetto disputa forse la sua miglior partita di stagione, e alla fine riscuote anche il plauso incondizionato della sua gente, concedendo ai bianconeri zero tiri e un solo calcio d’angolo. Il ritorno a un clean sheet è importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
