In Italia siamo sommersi dalle auto e spesso sono vecchie

L’Istat ha rilevato che in Italia ci sono molte auto, ma poche sono elettriche. Nel 2024, il Paese guida l’Unione Europea con 701 vetture ogni mille abitanti, una delle quote più alte di auto in circolazione. La maggior parte delle auto sono vecchie e consumano molto carburante. La diffusione delle vetture elettriche resta bassa, soprattutto nelle zone rurali. La crescita di auto ecologiche si ferma davanti a una lunga strada da percorrere. La situazione attuale mostra come il mercato delle auto in Italia sia ancora molto tradizionale.

Ce ne sono 7 ogni 10 abitanti, compresi bambini e anziani, il dato più alto dell'Unione europea. Le elettriche sono pochissime, appena lo 0,7% In Italia ci sono tantissime auto, ma ben poche sono elettriche. I dati diffusi oggi dall'Istat, e riferiti al 2024, vedono l'Italia al primo posto nell'Ue per il tasso di motorizzazione, con 701 autovetture per 1.000 abitanti, a fronte di una media Ue27 di 578. In pratica ogni 10 persone (compresi bambini e anziani che non guidano più) ci sono 7 auto. Nel 2024, si contano 2.788 veicoli per kmq di superficie urbanizzata in Italia e 3.

In Italia siamo sommersi dalle autoL’Italia ha il maggior numero di auto tra i Paesi Ue, secondo i dati Istat del 2024.

