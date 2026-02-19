In Italia siamo sommersi dalle auto

L’Italia ha il maggior numero di auto tra i Paesi Ue, secondo i dati Istat del 2024. La causa principale è l’alto numero di veicoli circolanti, che supera i 36 milioni. Tuttavia, poche di queste sono elettriche, rappresentando solo una piccola parte del parco auto totale. La crescita delle vetture tradizionali ha portato le strade a essere sempre più congestionate, specialmente nelle grandi città. La presenza di auto inquinanti continua a rappresentare un problema per la qualità dell’aria. La questione resta aperta per molte amministrazioni locali e cittadini.

