Nuova Zelanda frana colpisce un campeggio | camper e roulotte sommersi dalle macerie

Una frana ha interessato un campeggio alla base del Monte Maunganui, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. L’evento ha provocato l’occupazione di camper e roulotte sotto le macerie. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle persone coinvolte o sui danni materiali subiti.

Una frana ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda, alla base del Monte Maunganui, nell'Isola del Nord. Le squadre di soccorso sono al lavoro nel tentativo di salvare le persone sepolte dalle macerie al Beachside Holiday Park, anche se non è stato specificato il numero degli individui coinvolti.

