Un record | guida l' auto sottoposta per 15 volte a fermo amministrativo e con la patente revocata 30 anni fa

Durante un controllo di routine, gli agenti della polizia locale hanno scoperto un veicolo con un record insolito: sottoposto a fermo amministrativo 15 volte e associato a una patente revocata 30 anni fa. La scoperta ha sorpreso gli agenti, che hanno approfondito le verifiche per comprendere la storia di questa situazione particolare. Questa vicenda evidenzia l’importanza di controlli accurati e dell’attenzione alle situazioni di irregolarità nel settore del trasporto.

Quando gli agenti della polizia locale hanno effettuato le verifiche del caso sono rimasti sbalorditi. Avevano appena fermato quello che si potrebbe definire un guidatore dei record:gli avevano revocato la patente 30 anni fa, e guidava un'auto sottoposta per ben 15 volte a fermo amministrativo. Il fatto è accaduto mercoledì 14 gennaio, a Bovisio Masciago. Poco dopo mezzogiorno la pattuglia della Locale, impegnata in un normale servizio di controllo, ha fermato un automobilista. L'uomo – 60 anni, residente a Cesano Maderno – alla richiesta degli agenti di esibire patente e libretto, ha fornito solo la documentazione dell'auto.

