Tempo di lettura: < 1 minuto Tutto pronto per la decima edizione di «Mercatini a Palazzo», la rassegna natalizia organizzata dall’ associazione Giuseppe Maria Galanti APS, quest’anno in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco e la Parrocchia di Santa Maria Assunta. Si parte la mattina di sabato 6 dicembre con l’apertura dei mercatini. Nei fondaci di Palazzo Galanti ci si immergerà nella magica atmosfera del Natale, tra oggetti di un’epoca passata, suggestivi addobbi e musica a tema. Sui banchetti dei numerosi espositori si potranno trovare prodotti della tradizione enogastronomica sannita e dell’artigianato locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Santa Croce del Sannio: dal 6 all’8 dicembre, decima edizione di “Mercatini a Palazzo”