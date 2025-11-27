Il week-end al cinema | da Zootropolis 2 a Breve storia d’amore

È arrivato al cinema Zootropolis 2”. Il sequel del film vincitore del Premio Oscar come miglior film d’animazione nel 2017, è appena uscito nelle sale. Diretto da Byron Howard e Jared Bush, gli stessi registi del primo, ha un cast di voci italiane: Ilaria Latini è la coniglietta protagonista Judy Hopps; Nick Wilde ha la voce di Alessandro Quarta; Max Angioni interpreta Gary De’Snake; Michela Giraud è Nibbles ed infine Matteo Martari dà la voce al personaggio del sindaco Winddancer. Giovedì 27 novembre approda nelle sale “Oi vita mia”, con Pio D’Antini, Amedeo Grieco e Lino Banfi, commedia che esplora le dinamiche familiari e le sfide della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

