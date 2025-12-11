Il week-end al cinema | da Lupin the IIIrd a Brunello

Un weekend al cinema con nuove uscite imperdibili. Tra action e avventura, arriva “Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale”, diretto da Takeshi Koike, che porta sul grande schermo le imprese del famoso ladro gentiluomo Arsenio Lupin III. Scopri le novità cinematografiche in sala da giovedì 11 dicembre.

Arriva al cinema “Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale”. Il film, che approda nelle sale giovedì 11 dicembre, è diretto da Takeshi Koike e segue la storia del celebre ladro gentiluomo Arsenio Lupin III. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Brunello il Visionario Garbato”, documentario diretto da Giuseppe Tornatore che racconta la vita e il percorso umano e professionale di Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore italiano, fondatore dell’omonima casa di moda di fama internazionale. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Zootropolis 2”, “Jujutsu Kaisen: Esecuzione”, “Oi vita mia”, “Five Nights at Freddy’s 2”, “Aldo, Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna”, “Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto”, “L’uovo dell’angelo” e “L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it