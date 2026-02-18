L’aquila calva ferita rimane intrappolata nel fiume | le immagini del salvataggio da parte della polizia sono virali

L’aquila calva ferita è rimasta intrappolata nel fiume Hudson, a causa di una ferita aperta che le impediva di volare. Le sue ali erano zoppe e l’animale si è trovato in difficoltà, lottando contro la corrente fredda. La polizia di New York, intervenuta prontamente, ha raggiunto l’animale e lo ha messo in salvo. Le immagini del salvataggio sono diventate virali sui social network, mostrando la scena di uno sforzo coraggioso. La presenza dell’aquila nel fiume ha allarmato i cittadini che assistivano alla scena.

Gli agenti della polizia di New York hanno salvato un'aquila calva dalle acque gelide del fiume Hudson. Come si vede dalle immagini registrate dalle bodycam degli stessi agenti e pubblicate sul profilo X del distretto di polizia newyorkese, il rapace è stato recuperato tramite un collare. L'aquila si trovava su una lastra di ghiaccio che galleggiava sul fiume. L'animale era ferito a un'ala e, per questo motivo, non riusciva a spiccare il volo né ha opposto resistenza quando è stata recuperata dalla polizia. Gli agenti hanno poi avvolto l'aquila in una coperta termica e, successivamente, l'hanno messa al sicuro in un trasportino per animali.