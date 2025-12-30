Auto si cappotta su una lastra di ghiaccio ferita una ventenne

Questa mattina, sulla Sp 1 al chilometro 5+13, un'auto è uscita di strada e si è cappottata a causa di una lastra di ghiaccio. L'incidente ha coinvolto una giovane donna di 20 anni, che ha riportato ferite. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni della strada durante le basse temperature e di adottare comportamenti di guida prudente.

Incidente sulla statale con un'auto che si è cappottata lungo la strada. Intervento di ambulanza, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Un 31enne è stato portato all'ospedale. FOTO ALL'INTERNO - facebook.com facebook

