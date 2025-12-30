Auto si cappotta su una lastra di ghiaccio ferita una ventenne
Questa mattina, sulla Sp 1 al chilometro 5+13, un'auto è uscita di strada e si è cappottata a causa di una lastra di ghiaccio. L'incidente ha coinvolto una giovane donna di 20 anni, che ha riportato ferite. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni della strada durante le basse temperature e di adottare comportamenti di guida prudente.
Auto sbanda su una lastra di ghiaccio perde il controllo e si cappotta. È successo questa mattina sulla Sp 1 al chilometro 5+13. A condurre la Fiat 500 è una ragazza del 2005 che nell'impatto ha subito traumi multipli. La giovane è stata estratta dai sanitari del 118 e Vigili del fuoco, giunti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
