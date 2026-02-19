Il vicepremier Tajani atteso a Forlì | arriverà direttamente dal Board of Peace di Washington
Il vicepremier Tajani arriva a Forlì dopo aver partecipato a Washington alla prima riunione del Board of Peace come osservatore. Durante l’incontro, ha discusso di sicurezza e cooperazione internazionale, portando le posizioni italiane su temi di rilievo globale. A Forlì, incontrerà dirigenti, iscritti e cittadini per approfondire le questioni locali e rafforzare il legame con la comunità. Tajani si fermerà in città per alcune ore, offrendo un’occasione di confronto diretto con le persone del territorio. Il suo arrivo è previsto nel primo pomeriggio.
"Un incontro di alto valore istituzionale e politico a ribadire con la sua presenza – costante in Romagna - la vicinanza del vicepremier ai militanti del partito e alla cittadinanza", rimarcano da Forza Italia Direttamente da Washington, dove in veste di osservatore ha partecipato per conto dell'Italia alla prima riunione del Board of Peace, il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, incontrerà a Forlì dirigenti, iscritti e simpatizzanti locali del partito. L'appuntamento sarà venerdì pomeriggio alle 16 in Sala Randi, in Comune. "Un incontro di alto valore istituzionale e politico a ribadire con la sua presenza – costante in Romagna - la vicinanza del vicepremier ai militanti del partito e alla cittadinanza", rimarcano da Forza Italia.
