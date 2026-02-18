Tajani | Andrò io a Washington per il Board of peace

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani parteciperà domani alla prima riunione del Board of Peace a Washington, per via delle tensioni nel Mediterraneo. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione per le crisi nella regione, che richiedono un confronto internazionale immediato. Tajani ha deciso di recarsi negli Stati Uniti per discutere di strategie condivise e sostenere gli sforzi diplomatici italiani. La presenza del ministro evidenzia l’impegno del governo italiano nel promuovere soluzioni pacifiche e rafforzare i rapporti con gli alleati. La riunione si svolgerà presso il quartier generale del dipartimento di Stato.

Sarà dunque il ministro degli Esteri Antonio Tajani a rappresentare l'Italia alla prima riunione del Board of Peace a Washington, in programma per domani, nel ruolo di paese osservatore. Lo ha annunciato lo stesso titolare della Farnesina parlando con i giornalisti al suo arrivo a Tirana, dove parteciperà alla riunione ministeriale sul Corridoio VIII. "Sì, andrò io a Washington a rappresentare l'Italia come osservatrice a questa prima riunione del Board of Peace, per essere presenti nel momento in cui si parla e si prendono le decisioni per la ricostruzione di Gaza, sul futuro della Palestina", ha dichiarato.