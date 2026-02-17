A Washington il Board of Peace su Gaza. L'Italia rappresentata da Tajani

Giovedì a Washington il Board of Peace per Gaza. Manca solo l’ufficialità, ma a rappresentare il governo italiano sarà Antonio Tajani. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Giovanni Tajani si prepara a discutere in Parlamento sul Board per Gaza, mentre Giorgia Meloni esprime le sue opinioni sul ruolo degli Stati Uniti.

Meloni dichiara di essere d’accordo con Trump sulla questione di Gaza, portando l’Italia a entrare nel “Board of Peace” come osservatore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Netanyahu si defila: non inaugurerà il Board of Peace a Washington; 'Il Board affronta il futuro di Gaza', Meloni schiera Tajani a Washington; Il cosiddetto Consiglio di Pace di Trump si riunirà per la prima volta a Washington il 19 febbraio; Consiglio per Gaza, membri permanenti e osservatori esterni: chi fa parte del board e come funziona.

Board of Peace, chi sarà a Washington? Qual è la missione e che ruolo avrà l'Italia?1. Cos’è il Board of Peace? È un’organizzazione internazionale ideata da Trump e guidata dal governo Usa. È stata riconosciuta il 17 novembre con la risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza Onu che ... corriere.it

'Il Board affronta il futuro di Gaza', Meloni schiera Tajani a WashingtonGiorgia Meloni continua a scambiare l'alleanza con la subordinazione. L'Italia non può e non deve partecipare al Board of Peace di Trump. Lo dicono la Costituzione, il buon senso e la dignità. Così ... ansa.it

Board of Peace, Berlino lascia sola l’Italia: a Washington andrà Tajani. Con un costo. Oggi la mozione alla Camera: il governo finanzierà la “fase due” della Striscia e addestrerà i poliziotti. @salvini_giacomo x.com

Italia capofila dei trumpiani, Tajani sarà a Washington al lancio del Board degli speculatori per Gaza. Non regge il trucco di Meloni: anche la Germania si sfila e l'Ue non sarà "osservatore". Intanto a Israele la Striscia non basta e si annette per legge tutta la Cis facebook