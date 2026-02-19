Il Vesuvio | minaccia o ricchezza?

Il Vesuvio, che spesso si mostra imponente all’orizzonte, rappresenta sia un pericolo che una risorsa. La sua presenza influisce sulla vita di migliaia di persone che vivono ai suoi piedi, spesso senza paura. Molti lavorano nelle coltivazioni di vigne e frutteti che si estendono sui terreni fertili derivanti dai depositi lavici. La città di Napoli si adatta quotidianamente a questa presenza costante, che può diventare una minaccia improvvisa. La relazione tra cittadini e vulcano resta complessa e quotidiana.

Come conviviamo ogni giorno con il vulcano. C'è chi lo guarda al mattino aprendo il balcone. Chi ci corre intorno in tangenziale senza farci caso. Chi lo fotografa al tramonto. Il Vesuvio è presenza costante, quasi domestica. Eppure resta uno dei vulcani più studiati e pericolosi al mondo. Napoli vive da secoli in equilibrio tra fascinazione e rimozione. Il Vesuvio è cartolina, ma anche memoria di distruzione. Una minaccia reale. L'ultima grande eruzione risale al 1944. Ma la più celebre, quella del 79 d.C., cancellò intere città come Pompei ed Ercolano. Oggi nell'area vesuviana vivono centinaia di migliaia di persone.