Prima neve del 2026 sul Vesuvio | il vulcano si risveglia imbiancato

La prima neve del 2026 ricopre il Vesuvio, che questa mattina si presenta imbiancato dopo una notte di pioggia e grandine. Le temperature in calo hanno portato a un suggestivo scenario visibile anche da Napoli, segnando l’inizio di una nuova fase stagionale.

Dopo pioggia e grandine nella serata di ieri, questa mattina il Vesuvio appare coperto di neve: temperature in calo e spettacolo visibile anche da Napoli. La prima neve del 2026 è caduta sul Vesuvio, regalando uno scenario suggestivo alle pendici del vulcano. Questa mattina i residenti dei comuni vesuviani si sono svegliati con una sorpresa:

