Torna il DiVino Jazz Festival | XVIII edizione in 7 comuni all’ombra del Vesuvio

Il DiVino Jazz Festival torna con la sua XVIII edizione, portando musica e vini in sette comuni sotto il Vesuvio. Dal 18 al 30 dicembre 2025, l’evento itinerante ideato e diretto da Gigi Di Luca propone un ricco programma di concerti e degustazioni, valorizzando il territorio e la tradizione jazzistica.

Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni. Torna, dal 18 al 30 dicembre 2025, il festival ideato e diretto da Gigi Di Luca nella sua consueta formula itinerante. In 7 comuni dell'area vesuviana – Pompei, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase – va in scena la.

Ana Carla Maza apre al Teatro Corallo di Torre del Greco il DiVino Jazz Festival - Si terrà dal 18 al 30 dicembre 2025 alle falde del Vesuvio, la diciottesima edizione del DiVino Jazz Festival. ansa.it

