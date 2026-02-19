Il vescovo e la sfida dei social | Strumenti utili se usati bene ma attenti al rischio isolamento

Il vescovo ha commentato il ruolo dei social media, sottolineando che sono strumenti utili se usati con attenzione. La causa di questa riflessione deriva dalla crescita esponenziale dei social, che portano benefici ma anche rischi. In particolare, il vescovo avverte del pericolo di isolamento che può derivare da un uso scorretto delle piattaforme online. Un esempio concreto riguarda i giovani, spesso vittime di dipendenza digitale. La sua posizione invita a un uso consapevole e responsabile dei social.

"Io guardo in positivo ai social, alle opportunità che offrono ma è chiaro che serve la responsabilità di ogni persona per un uso corretto". Il vescovo Andrea viaggia a latitudini diverse dal priore generale di Camaldoli, dom Matteo Ferrari, che frena i suoi monaci sull’uso nelle celle di internet, Instagram, TikTok e piattaforme come Netflix. Ma il tema torna al centro del dibattito e Migliavacca non si sottrae ad argomentare il suo pensiero. Lei è un vescovo mediatico, che uso fa dei social e di internet? "Li uso normalmente come fanno molte persone, in particolare Facebook e Instagram, cercando di vivere questo rapporto in modo responsabile e al servizio della missione che sono chiamato a svolgere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

