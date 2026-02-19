Il vescovo e la sfida dei social | Strumenti utili se usati bene ma attenti al rischio isolamento
Il vescovo ha commentato il ruolo dei social media, sottolineando che sono strumenti utili se usati con attenzione. La causa di questa riflessione deriva dalla crescita esponenziale dei social, che portano benefici ma anche rischi. In particolare, il vescovo avverte del pericolo di isolamento che può derivare da un uso scorretto delle piattaforme online. Un esempio concreto riguarda i giovani, spesso vittime di dipendenza digitale. La sua posizione invita a un uso consapevole e responsabile dei social.
"Io guardo in positivo ai social, alle opportunità che offrono ma è chiaro che serve la responsabilità di ogni persona per un uso corretto". Il vescovo Andrea viaggia a latitudini diverse dal priore generale di Camaldoli, dom Matteo Ferrari, che frena i suoi monaci sull’uso nelle celle di internet, Instagram, TikTok e piattaforme come Netflix. Ma il tema torna al centro del dibattito e Migliavacca non si sottrae ad argomentare il suo pensiero. Lei è un vescovo mediatico, che uso fa dei social e di internet? "Li uso normalmente come fanno molte persone, in particolare Facebook e Instagram, cercando di vivere questo rapporto in modo responsabile e al servizio della missione che sono chiamato a svolgere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Valditara: "La sinistra dei diritti ha indebolito la cultura del rispetto. I metal detector sono strumenti utili"Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, sottolinea l’utilità dei metal detector come strumenti di sicurezza nelle scuole.
Leggi anche: La classifica dei social più usati: X crolla, Instagram è fermo. Il preferito dagli italiani? Adesso è YouTubeLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il vescovo costituzionalista: Savino e la favola della neutralità; Visita pastorale a Trigolo, Fiesco e Gallignano. Il Vescovo: Il Dio vivente abita nelle nostre famiglie; Il tesoro nascosto e la perla preziosa. A Passi di Vangelo l’arcivescovo Lauro invita i giovani a cercare il Regno di Dio: È Gesù e il suo modo di vivere; Il Vescovo a Monastier: l’incontro che cura.
San Giorgio, 19 febbraio 2026/ Oggi si ricorda il monaco e vescovo molto amato in FranciaIl 19 febbraio è il giorno dedicato a San Giorgio monaco e vescovo. Poche le notizie a riguardo, viene celebrato con feste sontuose in Francia. ilsussidiario.net
Chiamati al largo, una Quaresima per rinnovare la fede e la missione. Il messaggio del Vescovo MassaroCalendario delle celebrazioni di Quaresima e Settimana Santa da lui presiedute Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa dei Marsi, all’inizio di questo tempo santo di Quaresima, desidero ... terremarsicane.it
14 febbraio: Santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, Patroni d'Europa Testo del Vangelo (Lc 10,1-9): «Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé (...) dove stava per recarsi» Pensieri per il Vangelo di oggi «Signore mio Dio, ti restit facebook