Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, sottolinea l’utilità dei metal detector come strumenti di sicurezza nelle scuole. In un contesto in cui si discute di rispetto e tutela, questa proposta mira a garantire ambienti più sicuri. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla cultura del rispetto e sulla sicurezza nelle istituzioni educative italiane.

“Il metal detector sarà uno strumento utile”. Così dice al Foglio il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Servirà ad individuare la presenza di coltelli”, aggiunge. “Sarà importante per proteggere la comunità scolastica”. Ministro, lei parla di protezione. Ma per altri il suo punto di vista collima con la repressione. “Che dire? Mi dispiace per questa lettura distorta. La sinistra sbaglia”. “Sbaglia a confondere un’esigenza di sicurezza, e dunque di libertà, di tutela dei nostri giovani, dei nostri docenti, di tutto il personale della scuola, con un’istanza di repressione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Valditara: "La sinistra dei diritti ha indebolito la cultura del rispetto. I metal detector sono strumenti utili"

