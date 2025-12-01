La classifica dei social più usati | X crolla Instagram è fermo Il preferito dagli italiani? Adesso è YouTube
TikTok avanza. Instagram è fermo. X arretra. Youtube sempre primo su tutti. Questi per sommi capi i dati sui social in Italia provenienti dal sistema di rilevazione Audicom-Audiweb pubblicati in anteprima dall’ Ansa. A quanto pare i social avrebbero raggiunto nel nostro paese una “fase di saturazione” con X che tra il 2023 e il 2024 ha subito un calo del 12,8% (e negli ultimi mesi del 2025 ha perso oltre 4 milioni di utenti con un meno 27,6%) e che mostra un calo di permanenza sulla piattaforma del 30%. Gli italiani continuano a mostrarsi dei social boomer con al primo posto YouTube (37,1 milioni di persone in totale, più 0,5% nel 2024 sul 2023, ma meno 1% tra i primi nove mesi del 2024 e i primi nove del 2005. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
