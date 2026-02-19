Il vescovo annuncia la visita del Papa e lancia una stoccata alla politica | I disegni di legge della nazione sono distanti dal Vangelo
Il vescovo ha annunciato che il Papa visiterà la città il prossimo mese, un evento molto atteso dalla comunità. La decisione deriva dall'invito ufficiale ricevuto dalla diocesi, che ha sottolineato l'importanza di rafforzare i legami tra Chiesa e cittadini. Durante l'annuncio, il vescovo ha criticato le recenti leggi approvate dal parlamento, definendole lontane dai principi cristiani e dal Vangelo. Ha anche ricordato come il popolo, soprattutto i più poveri, continui a lanciare un forte grido di speranza che non si può ignorare.
Dopo aver ripreso le parole pronunciate per il mercoledì delle Ceneri dal pontefice, monsignor Alessandro Damiano: "Non conosco il diritto internazionale, ma certamente sono distanti da una visione di fraternità umana" "Viviamo un tempo, un contesto, sociale-politico-internazionale dove il grido del popolo, del povero, che non è solo l'indigente, veramente si alza dalla terra. Potremmo dire si alza dal profondo del mare perché fra il deserto, che c'è di fronte a noi, e noi c'è il mare: il Mediterraneo. E c'è un grido che si alza da lì, potente. Non ascoltarlo è non ascoltare Dio".
