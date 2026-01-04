Crans-Montana il vescovo legge le parole del Papa per le vittime dell' incendio

A Crans-Montana, una chiesa affollata ha accolto la messa dedicata alle vittime dell’incendio di Capodanno. Celebrata nella cappella di Saint-Christophe, la cerimonia ha visto la partecipazione del vescovo, che ha letto le parole del Papa in memoria delle giovani vittime. Un momento di riflessione e preghiera per ricordare e rispettare la memoria delle persone coinvolte.

Chiesa gremita per la messa dedicata alle giovani vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. La cerimonia religiosa è stata celebrata nella cappella di Saint-Christophe. Il vescovo di Sion Jean-Marie Lovey ha letto un messaggio di Papa Leone e ha detto: "Il Papa si unisce al nostro dolore con parole commoventi e desidera manifestare la sua compassione e sollecitudine alle famiglie e sostenere coloro che soffrono".

Crans-Montana, l’abbraccio alle vittime del rogo: il vescovo legge le parole del Papa per i ragazzi - Il vescovo legge le parole del Papa per i ragazzi CRANS- repubblica.it

Disastri, Incidenti Crans-Montana: cordoglio del Papa, «vicino a famiglie vittime» - gennaio, che ha causato oltre quaranta vittime e molti feriti», papa Leone XIV «si unisce al lutto delle famiglie e de ... bluewin.ch

“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata - facebook.com facebook

Sono centinaia le persone che oggi a Crans-Montana hanno partecipato alla messa dedicata alle vittime della tragedia di Capodanno. #svizzera x.com

