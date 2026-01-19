Perché i disegni di legge sull’antisemitismo sono un’opportunità da non perdere

I disegni di legge sull’antisemitismo rappresentano un passo importante per rafforzare la tutela delle comunità e promuovere la sensibilità contro ogni forma di discriminazione. È essenziale analizzare attentamente queste proposte per comprenderne le implicazioni e contribuire a un dibattito informato. In questo contesto, le opinioni di esperti come Riccardo Noury di Amnesty International offrono spunti utili per valutare le opportunità e le sfide di tali iniziative legislative.

Recentemente il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury ha formulato nella newsletter di un quotidiano italiano riserve sui disegni di legge sull’antisemitismo in discussione al Senato perché si basano sulla definizione dell’Ihra che equiparerebbe l’antisionismo all’antisemitismo. Nello stesso intervento egli definisce “inaccurato” il monitoraggio degli episodi di antisemitismo prodotto ogni anno dall’Osservatorio del Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec) poiché fonda i suoi rilevamenti sui parametri proposti in quella definizione. Si tratta di due osservazioni che meritano risposta, per sgomberare il campo da equivoci e fraintendimenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Perché i disegni di legge sull’antisemitismo sono un’opportunità da non perdere Leggi anche: Vuoi cambiare auto? Arrivano sette giorni di opportunità da non perdere Leggi anche: Geopolitica e realpolitik: Un’opportunità da non perdere, il libro di Maurizio Bianconi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Raccolta alimentare natalizia per la mensa dei poveri: nei pacchi, la Caritas trova anche i disegni dei bimbi - È stata una sorpresa commovente per gli operatori e i volontari della Caritas Diocesana di Salerno- salernotoday.it

Nei disegni di Dio non esistono errori. Anche quando la strada brucia sotto i piedi, anche quando le risposte tardano e il cuore geme stanco, quasi sul punto di arrendersi. Ci sono giorni in cui la fede trema, in cui guardi il cielo e ti chiedi in silenzio: “Perché è c - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.