Lampedusa il tribunale riconosce i danni alla Sea-Watch per il fermo dell’imbarcazione

Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato italiano deve pagare i danni alla Sea-Watch 3, fermata nel giugno 2019. La causa nasce dal blocco amministrativo imposto alla nave, che impedì a centinaia di migranti di arrivare in salvo. La sentenza riconosce che il fermo ha causato un danno economico alla ong, che aveva operato nel Mediterraneo per salvare vite umane. La decisione si basa sulla valutazione delle conseguenze dirette del fermo e delle ripercussioni sulla missione della Sea-Watch. La vicenda si aggiunge alle tensioni tra ONG e autorità italiane.

Sentenza del tribunale civile sui costi sostenuti dopo lo stop amministrativo dell'imbarcazione. La decisione riapre uno dei casi più discussi degli anni dei porti chiusi Il tribunale civile di Palermo ha riconosciuto il diritto della ong Sea-Watch a ottenere un risarcimento economico dallo Stato italiano per le conseguenze del fermo amministrativo imposto alla nave Sea-Watch 3 dopo gli eventi del giugno 2019. La somma stabilita supera i 76 mila euro e riguarda esclusivamente i danni patrimoniali documentati dall'organizzazione. Nel dettaglio, il giudice ha ritenuto rimborsabili le spese affrontate tra ottobre e dicembre di quell'ann tra cui oneri portuali, costi di agenzia, carburante necessario a mantenere l'operatività dell'imbarcazione e spese legali sostenute durante la vicenda.