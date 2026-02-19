Il treno di cioccolato da record saluta lo scalo di Orio al Serio | pronto a migrare a Brescia

Il treno di cioccolato, che ha stabilito un record, ha lasciato lo scalo di Orio al Serio per spostarsi a Brescia. L’evento ha attirato molti visitatori, attratti dalla lunga carrozza di dolciumi e dall’obiettivo benefico. Le tavolette di cioccolato vendute hanno raccolto fondi per l’associazione Cure palliative, che si prende cura dei malati terminali. I cittadini hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo alla causa durante la manifestazione. Ora il convoglio si prepara a proseguire il suo viaggio verso la prossima tappa.

L’INIZIATIVA SOLIDALE. Le tavolette di cioccolato in vendita hanno sostenuto l’associazione Cure palliative. Milan Bergamo Airport saluta Winter Games Express, il treno di cioccolato che con i suoi 55,27 metri di lunghezza ha conquistato il Guinness World Record™. L’opera dei maestri cioccolatieri di Bergamo, Brescia e Malta, rimasta esposta nell’aerostazione dal 29 gennaio al 19 febbraio, prosegue il suo viaggio (nei prossimi giorni sosterà al centro commerciale Elnos di Brescia) dopo avere contribuito a sostenere, attraverso la vendita di tavolette di cioccolato solidali, l’Associazione Cure Palliative Odv-Ets di Bergamo e il St. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il treno di cioccolato da record saluta lo scalo di Orio al Serio: pronto a migrare a Brescia Aeroporto di Orio al Serio in tilt per un guasto tecnico al sistema di avvicinamento dei voli: in migliaia passano la notte nello scaloL’aeroporto di Orio al Serio ha subito un'interruzione dovuta a un guasto tecnico al sistema di avvicinamento, complicato dalla nebbia. Orio al Serio, l’arrivo del treno cambia la viabilitàL’arrivo del treno a Orio al Serio influenzerà la viabilità locale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il treno di cioccolato da record saluta lo scalo di Orio al Serio: pronto a migrare a Brescia; Olimpiadi in mostra; Cioccolato, passione e una storia afrodisiaca; San Valentino al Belvedere della Regione Lombardia. Il treno di cioccolato da record saluta lo scalo di Orio al Serio: pronto a migrare a BresciaL’INIZIATIVA SOLIDALE. Le tavolette di cioccolato in vendita hanno sostenuto l’associazione Cure palliative. ecodibergamo.it Winter Games Express: il treno di cioccolato più lungo del mondo arriva domenica a Elnòs ShoppingDurante il periodo di mostra sarà possibile acquistare tavolette di cioccolato solidali: il ricavato sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative ODV-ETS di Bergamo e allo St. Michael Hospice di San ... quibrescia.it Entro fine anno si arriverà a Orio in treno: ma perché ci si metterà così tanto Link diretto: facebook