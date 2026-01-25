Avellino festeggia il secolo di vita del Sig Manfredo Ferrara
Avellino, 26 gennaio 2026 — L’Amministrazione Comunale di Avellino si unisce ai festeggiamenti per il centenario del Sig. Manfredo Ferrara, una figura stimata della comunità locale. In questa occasione, si riconosce il suo lungo impegno e il contributo alla vita della città, invitando la cittadinanza a condividere questa importante ricorrenza.
