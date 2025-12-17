Il traffico di farmaci oncologici Alla sbarra corrieri e società Chieste altre sette condanne

Al Tribunale di Monza si svolge il processo sul traffico di farmaci oncologici rubati, coinvolgendo corrieri e società. Sono state richieste sette condanne, con pene fino a quattro anni e mezzo di reclusione, nell’ambito del quarto troncone dell’inchiesta sul riciclaggio di farmaci ospedalieri destinati a malattie rare e tumori.

Chieste altre 7 condanne fino a 4 anni e mezzo di reclusione al processo al Tribunale di Monza per il quarto troncone dell’inchiesta sul riciclaggio di farmaci ospedalieri, destinati alla cura del cancro e di malattie rare, risultati rubati. Per la Procura di Monza quella sgominata dai carabinieri del Nucleo anti-sofisticazioni di Milano a conclusione dell’indagine denominata “ Pharmatraffic ” era la prima organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di medicinali, sottratti da grossisti o durante la consegna negli ospedali italiani e rivenduti all’estero. Nel 2015 erano state eseguite 19 ordinanze di custodia cautelare (6 in carcere e 13 agli arresti domiciliari) con le accuse di associazione a delinquere finalizzata a ricettazione, riciclaggio e commercio internazionale di farmaci rubati. Ilgiorno.it

