La maxi operazione antidroga Traffico di cocaina e hashish | condanne fino a 4 anni e 8 mesi

Una vasta operazione antidroga ha portato all'arresto di una banda coinvolta nel traffico di cocaina e hashish. Le indagini hanno portato a condanne fino a 4 anni e 8 mesi di reclusione, evidenziando il ruolo centrale di una donna e di un negozio nelle attività illecite.

Condanne fino a 4 anni e 8 mesi di reclusione per la banda di spacciatori che aveva la base operativa nell'abitazione dell'unica donna e in un negozio accanto. Quest'ultima ha patteggiato una pena di 3 anni e 4 mesi, accolta ieri dalla giudice del Tribunale di Monza Angela Colella all'udienza preliminare conclusa anche con il processo con il rito abbreviato. Era lo scorso aprile quando era scattata la vasta operazione dei carabinieri della Compagnia di Vimercate, che aveva portato all'arresto di dieci persone, nove uomini e una donna, tutti di origine marocchina, ritenuti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti che da Cornate si allargava anche a Sulbiate e Verderio.

ANTIDROGA Foggia: maxi operazione antidroga, 24 arresti in tutta Italia - È stata smantellata una vasta rete dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante a Foggia e in diverse aree del territorio nazionale ... statoquotidiano.it

Durante un blitz antidroga a Foggia, i Carabinieri hanno trovato un lupo vivo rinchiuso in gabbia. L’animale sarà affidato a un centro specializzato per capire se potrà tornare in natura. Un caso che rivela un intreccio inquietante tra criminalità e traffico di faun - facebook.com facebook

#Olbia. Due presunti gruppi criminali distinti coinvolti nel traffico di droga: ecco i nomi degli arrestati x.com