Il teatro dialettale torna di scena con la rassegna Commedie a Montiano
La Pro Loco di Montiano, con il patrocinio del Comune di Montiano e in collaborazione con Bcc Romagnolo, apre a una nuova rassegna dedicata alla lingua vernacolare con un ricco calendario di appuntamenti. Dal 21 febbraio, infatti, e fino al 14 marzo, alla sala parrocchiale "Don Alfredo Paganelli" a tornare protagonista sarà la commedia dialettale con gli spettacoli di alcune delle compagnie teatrali più note del territorio. Biglietti al costo di 5 euro. Sabato 21 febbraio"L'Usteri di du galètt" in 2 atti di M. Valgiusti a cura della compagnia de "La Cumpagni dla Parochia" di Carpena Sabato 28 febbraio"Una quisciòn delichèda" in 3 atti di A.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Nuovo appuntamento con il teatro dialettale, torna in scena la comicità della Compagine di San TomèDopo la pausa natalizia, torna in scena la Compagine di San Tomè con il teatro dialettale.
La compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna torna in scena con la commedia dialettale "E Cungres"Il Piccolo Teatro Città di Ravenna presenta nuovamente la commedia dialettale
TEATRO la cariola 1^ parte
Argomenti discussi: Castel San Pietro Terme, torna la Rassegna Dialettale a Osteria Grande: teatro, comunità e identità; A Borgo San Dalmazzo torna la rassegna di teatro dialettale; Al Teatro Dragoni torna il dialetto con Ac fata giurnêda; Gran finale per La Sgrignarèla: a San Valentino si ride e si aiuta con il teatro dialettale.
Torna la rassegna Anita Bollati. L’appuntamento con il dialettoIl sipario sta per rialzarsi su una delle tradizioni culturali più sentite del territorio. Ritorna la rassegna Anita ... msn.com
Dogliani, torna Che spettacolo... il Teatro: venerdì in scena Prova d'amore della Banda BruscaCommedia brillante in dialetto al Teatro Sacra Famiglia. Chiusura di stagione il 3 marzo con lo spettacolo del corso di recitazione ... targatocn.it
MISERIA E NOBILTÀ di Eduardo Scarpetta Una delle commedie più amate del teatro italiano torna in scena con tutta la sua ironia, i suoi equivoci e la sua irresistibile umanità. Tra amori ostacolati, nobili decaduti, povertà ingegnosa e travestimenti esilaranti, facebook