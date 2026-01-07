Nuovo appuntamento con il teatro dialettale torna in scena la comicità della Compagine di San Tomè

Dopo la pausa natalizia, torna in scena la Compagine di San Tomè con il teatro dialettale. La rassegna

Dopo la pausa natalizia riprende nella Sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca la programmazione della rassegna teatrale "Quatar sbacarêdi cun e' nòstar dialet" (Quattro risate con il nostro dialetto). Venerdì 9 gennaio, alle ore 21, a salire sul palco sarà la Compagine.

