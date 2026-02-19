il tar conferma il divieto di trasferte per roma napoli e fiorentina

Il Tar del Lazio ha deciso di mantenere il divieto di trasferte per le squadre di Roma, Napoli e Fiorentina, a causa di episodi di violenza nelle ultime settimane. La decisione arriva dopo aver respinto i ricorsi delle associazioni dei tifosi, che avevano chiesto di revocare le restrizioni. I decreti del Ministero dell’Interno rimangono in vigore, impedendo ai tifosi di seguire le partite in trasferta fino a fine stagione. La misura mira a garantire la sicurezza negli stadi e nelle aree circostanti.

Il Tar del Lazio ha respinto con quattro ordinanze depositate in data odierna i ricorsi presentati dalle associazioni dei tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli, confermando la legittimità dei decreti del Ministero dell'Interno che impongono il divieto di trasferta fino al termine della stagione sportiva. La magistratura amministrativa ha ritenuto infondate le istanze cautelari, validando la linea della fermezza adottata dal Viminale per arginare le derive violente che hanno segnato il campionato, consolidando un orientamento giurisprudenziale che privilegia la tutela della pubblica sicurezza rispetto al diritto alla mobilità dei sostenitori organizzati.

