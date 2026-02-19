Il TAR conferma il divieto di trasferte per Roma Napoli e Fiorentina
Il Tar del Lazio ha deciso di mantenere il divieto di trasferte per le squadre di Roma, Napoli e Fiorentina, a causa di episodi di violenza nelle ultime settimane. La decisione arriva dopo aver respinto i ricorsi delle associazioni dei tifosi, che avevano chiesto di revocare le restrizioni. I decreti del Ministero dell’Interno rimangono in vigore, impedendo ai tifosi di seguire le partite in trasferta fino a fine stagione. La misura mira a garantire la sicurezza negli stadi e nelle aree circostanti.
Il Tar del Lazio ha respinto con quattro ordinanze depositate in data odierna i ricorsi presentati dalle associazioni dei tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli, confermando la legittimità dei decreti del Ministero dell’Interno che impongono il divieto di trasferta fino al termine della stagione sportiva. La magistratura amministrativa ha ritenuto infondate le istanze cautelari, validando la linea della fermezza adottata dal Viminale per arginare le derive violente che hanno segnato il campionato, consolidando un orientamento giurisprudenziale che privilegia la tutela della pubblica sicurezza rispetto al diritto alla mobilità dei sostenitori organizzati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Trasferte vietate, Tar Lazio conferma divieto per tifosi Roma, Fiorentina e NapoliIl Tar del Lazio ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli, motivando la decisione con le quattro ordinanze depositate oggi.
Divieto di trasferte, il Tar respinge il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina: stop confermatoIl Tar ha respinto il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina contro il divieto di trasferte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rifiuti sanitari dell’Asp, il Tar conferma l’aggiudicazione - AgrigentoNotizie; Il Tar conferma cambio di rotta di Regione e Auri sul tetto ai flussi extra regionali voluti dalla giunta Tesei; Il Tar conferma la piena legittimità di Auri di determinare i quantitativi dei conferimenti nelle discariche regionali; Pontili di Assonautica, il Tar conferma la sospensione dell’ordinanza comunale per lo sgombero.
Trasferte vietate: il Tar del Lazio conferma lo stop per Roma, Napoli e FiorentinaIl divieto di trasferta resta in piedi. Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi cautelari presentati dalle associazioni dei tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina ... cronachedellacampania.it
Calcio: Tar conferma stop trasferte tifosi Roma, Fiorentina e NapoliResta confermato il provvedimento con il quale il ministro dell'Interno il 20 gennaio scorso ha disposto, fino al termine della stagione sportiva, la chiusura d ... controradio.it
Totti conferma la trattativa per il ritorno alla Roma, che sembra molto vicino. L’intervista completa a @skysport nel pomeriggio su Forzaroma.info #asroma facebook
Totti: “La Roma è casa mia” Il Capitano conferma i contatti per il ritorno: “Stiamo discutendo alcuni dettagli”. E su Gasperini: “Sta facendo un grande lavoro, spero riporti la Roma in Champions”. #asroma #Roma #asr #Totti #Gasperini #SkySport x.com