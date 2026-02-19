Il sogno del Capodanno a Roccaraso finisce in truffa | raggirata una donna

Il sogno di trascorrere il Capodanno a Roccaraso si è trasformato in una truffa: una donna della zona è stata raggirata. La vittima ha denunciato alle forze dell’ordine di essere stata ingannata da una coppia di cinquantenni provenienti da Napoli, che le aveva promesso un soggiorno gratuito in montagna. Tuttavia, dopo aver pagato una caparra, i truffatori sono spariti senza fornire alcun servizio. I Carabinieri di Montella hanno individuato e denunciato i due uomini, che ora rischiano conseguenze penali.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Montella, a seguito di denuncia presentata da una donna del posto, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una coppia di cinquantenni della provincia di Napoli, ritenuti responsabili del reato di truffa. Le indagini hanno consentito di accertare che i due, in vista delle festività di Capodanno, avrebbero pubblicato su un noto sito internet un annuncio per l’affitto di una casa vacanze a Roccaraso. Attraverso foto panoramiche dell’immobile e un prezzo particolarmente vantaggioso, sarebbero riusciti a indurre la vittima a ritenere l’offerta conveniente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

