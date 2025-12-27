Truffa dello spoofing a Parma | donna raggirata e convinta a bonificare 45mila euro denunciato un 23enne

Un sofisticato raggiro informatico, noto come truffa dello “spoofing”, è costato 45mila euro a una donna di 45 anni residente a Parma. Grazie alle indagini dei Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense, il presunto autore dell’imbroglio è stato identificato e denunciato all’Autorità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Truffa dello spoofing a Parma: donna raggirata e convinta a bonificare 45mila euro, denunciato un 23enne Leggi anche: Truffa a Catania: anziana raggirata dal falso agente, gioielli per 30mila euro. Denunciato un 18enne Leggi anche: Truffa un anziano per migliaia di euro, denunciato 23enne Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Prato, truffano una donna con tecnica finto incidente: 2 arresti - Due persone sono state arrestati a Prato con l'accusa di truffa aggravata ai danni di una donna di 78 anni. msn.com

“Perché ha fatto un bonifico da 40mila euro?”: la telefonata della banca, lo ‘spoofing’ e l’intuito di un’anziana contro la truffa - Ma è fallita, perché la vittima prescelta era ben informata e si è resa subito conto che si ... ilgiorno.it

Truffa da 40mila euro con bonifico, ingannati due allevatori: il bottino speso in Gratta e vinci. Cos'è il «caller ID spoofing» - Dagli accertamenti dei militari, insieme ai colleghi della Compagnia di Casal di Principe, è emerso che i sospettati avrebbero usato la tecnica del «caller ID spoofing» Quattro persone originarie del ... leggo.it

+++ Truffa bancaria da 28mila euro: professionista ingannata dallo spoofing +++ L'inganno https://qds.it/truffa-bancaria-28mila-euro-professionista-ingannata-spoofing/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.