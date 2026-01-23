Sono tua figlia ho investito una donna anziana raggirata | il custode sventa la truffa

Un uomo ha tentato di truffare un’anziana, fingendosi sua figlia e sostenendo di aver investito una donna incinta, chiedendo denaro urgente. Tuttavia, il custode della donna si è accorto della frode e ha sventato l'imbroglio, contribuendo a proteggere l’anziana da possibili perdite economiche.

Ha chiamato un'anziana fingendosi sua figlia. Le ha spiegato di aver investito una donna incinta e di avere urgente bisogno di denaro per “risolvere la situazione”. Si è presentata sotto casa della donna convincendola a darle tutti i gioielli che aveva in casa, per poi portarla a prelevare.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: "Suo figlio ha investito una donna incinta, servono soldi": Polizia sventa tentativo di truffa a Salerno

Leggi anche: Anziana sventa la truffa e blocca il finto carabiniere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Mi dispiace, ho ucciso tua figlia, spero che tu sia ancora un fan: Shri Thanedar si prende gioco di Trump per le osservazioni sulla morte di Renee Good; Verissimo: Gabriele Muccino: Il giudizio di mia figlia Penelope è molto importante Video; Mario Burlò e l'incubo Caracas: Scarafaggi e paura. La tuta azzurra di chi da dieci anni attendeva il giudizio. Mi hanno rasato e ho capito: era finita; L’ex assessore vivo per miracolo: In campo per aiutare i ragazzi del Beccaria.

Sono tua figlia, ho investito una donna, anziana raggirata: il custode sventa la truffaHa chiamato un'anziana fingendosi sua figlia. Le ha spiegato di aver investito una donna incinta e di avere urgente bisogno di denaro per risolvere la situazione. Si è presentata sotto casa della ... milanotoday.it

"Francesco i genitori della classe di mia figlia Bianca mi chiedono di condividerti questo video di di un furto auto presso il Liceo Vittorini sopra via Pietro Castellino. Sono esasperati". - facebook.com facebook