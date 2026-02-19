Il Soccorso alpino | Massima attenzione per il pericolo valanghe

Il Soccorso alpino ha emesso un'allerta massima per il rischio valanghe, a causa delle abbondanti nevicate delle ultime ore e delle temperature in calo. La neve fresca si sta accumulando sui pendii ripidi, rendendo il territorio molto pericoloso per escursionisti e sciatori. In alcune zone del Lecchese, le valanghe sono già state segnalate da chi ha percorso le montagne. Le autorità raccomandano di evitare escursioni non essenziali e di rispettare le indicazioni di sicurezza. La situazione resta sotto stretto controllo.

Dopo la neve delle scorse ore e le condizioni meteo di questi giorni, il Soccorso alpino lancia l'allerta valanghe, anche nel Lecchese. "Occorre la massima attenzione - si legge nella nota diramata oggi, giovedì 19 febbraio, dal Cnsas - il pericolo di valanghe, a seguito delle intense nevicate, è di grado 4 (forte) o 3 (marcato) su buona parte del territorio montano lombardo". Viene segnalato in particolare: pericolo valanghe 4 forte su Retiche, Orobie, Adamello e Prealpi lecchesi; 3 marcato su Prealpi comasche, bergamasche e bresciane; 2 moderato in Appennino pavese e Prealpi varesine. E sempre in queste ore Regione Lombardia ha emesso l'allerta "gialla" di protezione civile per rischio di forte vento dalla mezzanotte di venerdì 20 febbraio alla mezzanotte del giorno 21.