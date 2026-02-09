Montagna 11 morti in 7 giorni | Soccorso alpino invita a prudenza per pericolo valanghe
Negli ultimi sette giorni, le montagne italiane hanno fatto segnare un bilancio drammatico: undici morti, di cui dieci colpiti da valanghe. Il Soccorso alpino mette in guardia chi si avventura sulla neve, invitando a fare molta attenzione. Con il rischio valanghe ancora elevato, le autorità raccomandano di rispettare le regole e di muoversi con prudenza.
(Adnkronos) – Undici morti in montagna in sette giorni, di cui dieci a causa di valanghe. È questo il tragico bilancio degli ultimi giorni sulle Alpi italiane che porta il Soccorso alpino a lanciare un "forte richiamo alla prudenza" per chi va in montagna sulla neve. "L’area interessata dai distacchi valanghivi registrati negli ultimi giorni è.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Montagna Tragedia
Freddo Intenso in Montagna: Soccorso Alpino Raccomanda Massima Prudenza
Il freddo intenso sta interessando le zone di media e alta montagna delle Alpi italiane, con un calo delle temperature previsto nei prossimi giorni.
Valanghe, weekend nero in montagna. Quattro morti fra Trentino e Valtellina
Un weekend tragico in montagna.
Ultime notizie su Montagna Tragedia
Argomenti discussi: Incidenti in montagna, 11 morti in 7 giorni. Il Soccorso alpino: Serve prudenza; In montagna 11 morti in 7 giorni, il Soccorso alpino: Troppe valanghe, studiate bene itinerari e bollettini; Valanghe, bilancio drammatico: quattro scialpinisti morti, uno in gravi condizioni; Montagna, valanga in Valtellina fa due morti e un ferito: il video dei Vigili del Fuoco.
In montagna 11 morti in 7 giorni, il Soccorso alpino: «Troppe valanghe, studiate bene itinerari e bollettini»Undici morti in montagna in sette giorni, di cui dieci a causa di valanghe. È questo il tragico bilancio degli ultimi giorni sulle Alpi italiane che porta il Soccorso alpino a lanciare ... corriereadriatico.it
Incidenti in montagna, 11 morti in 7 giorni. Il Soccorso alpino: Serve prudenzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Incidenti in montagna, 11 morti in 7 giorni. Il Soccorso alpino: 'Serve prudenza' ... tg24.sky.it
La Provincia Unica TV. . Dalla procura della Repubblica di Sondrio è giunto il nulla osta alla sepoltura dei due appassionati della montagna morti sul meriggio sotto una valanga sabato a mezzogiorno. In lutto le comunità di Sondrio e Sondalo. Il cordoglio del facebook
Giornata drammatica in montagna. Scialpinisti travolti da diverse valanghe: quattro i morti, due in Valtellina e due in Trentino. Intanto il #maltempo colpisce il Centrosud. #Tg1 Valeria Cucchiaroni x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.