Montagna 11 morti in 7 giorni | Soccorso alpino invita a prudenza per pericolo valanghe

Da periodicodaily.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi sette giorni, le montagne italiane hanno fatto segnare un bilancio drammatico: undici morti, di cui dieci colpiti da valanghe. Il Soccorso alpino mette in guardia chi si avventura sulla neve, invitando a fare molta attenzione. Con il rischio valanghe ancora elevato, le autorità raccomandano di rispettare le regole e di muoversi con prudenza.

(Adnkronos) – Undici morti in montagna in sette giorni, di cui dieci a causa di valanghe. È questo il tragico bilancio degli ultimi giorni sulle Alpi italiane che porta il Soccorso alpino a lanciare un "forte richiamo alla prudenza" per chi va in montagna sulla neve.  "L’area interessata dai distacchi valanghivi registrati negli ultimi giorni è.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Montagna Tragedia

Freddo Intenso in Montagna: Soccorso Alpino Raccomanda Massima Prudenza

Il freddo intenso sta interessando le zone di media e alta montagna delle Alpi italiane, con un calo delle temperature previsto nei prossimi giorni.

Valanghe, weekend nero in montagna. Quattro morti fra Trentino e Valtellina

Un weekend tragico in montagna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Montagna Tragedia

Argomenti discussi: Incidenti in montagna, 11 morti in 7 giorni. Il Soccorso alpino: Serve prudenza; In montagna 11 morti in 7 giorni, il Soccorso alpino: Troppe valanghe, studiate bene itinerari e bollettini; Valanghe, bilancio drammatico: quattro scialpinisti morti, uno in gravi condizioni; Montagna, valanga in Valtellina fa due morti e un ferito: il video dei Vigili del Fuoco.

montagna 11 morti inIn montagna 11 morti in 7 giorni, il Soccorso alpino: «Troppe valanghe, studiate bene itinerari e bollettini»Undici morti in montagna in sette giorni, di cui dieci a causa di valanghe. È questo il tragico bilancio degli ultimi giorni sulle Alpi italiane che porta il Soccorso alpino a lanciare ... corriereadriatico.it

Incidenti in montagna, 11 morti in 7 giorni. Il Soccorso alpino: Serve prudenzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Incidenti in montagna, 11 morti in 7 giorni. Il Soccorso alpino: 'Serve prudenza' ... tg24.sky.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.