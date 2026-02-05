Voto ai ballottaggi il ritorno dell’incertezza | Italia in crisi con i nuovi orizzonti politici

Il risultato dei ballottaggi ha lasciato l’Italia con più domande che risposte. La partita tra Lega, Fratelli d’Italia e il resto del centrodestra si gioca ora sul futuro della riforma elettorale. La situazione resta aperta e incerta, senza che nessuna delle parti abbia preso una decisione definitiva. La politica italiana si trova di fronte a un bivio, con le alleanze che cambiano e le strategie che si riorganizzano.

**Il ritorno all'incertezza: la Lega, Fratelli d'Italia e il centrodestra si fronteggiano sul futuro della riforma elettorale.** In un clima di tensione crescente, il centrodestra italico sta cercando di definire un percorso politico che non favorisca l'avanzata di Roberto Vannacci, leader della nuova formazione estrema destra "Futuro nazionale". Le sue posizioni, ormai accettate da un numero crescente di votanti, minacciano di distruggere la costruzione politica tradizionale, con un effetto potenzialmente devastante sulle liste del centrodestra. A causa di questo, l'idea di un accordo tra Lega, Fratelli d'Italia e altri partiti del centrodestra sembra ormai impossibile.

