‘O Guappo ‘e cartone e il ritorno necessario del teatro popolare

Lifeandnews.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo esplora il riadattamento de “O Guappo ‘e cartone” da parte della compagnia L’Anfiteatro, che riporta in scena un classico del teatro popolare. Attraverso questa rappresentazione, si approfondisce il ruolo del guappo come figura simbolica e si riflette sulla sua presenza nella società, unendo poesia e critica sociale in un racconto senza tempo.

“Chi è davvero il guappo?” sembra chiedere Viviani mentre la compagnia L’Anfiteatro riporta in scena un classico che unisce poesia popolare e critica sociale. Testimonianze di un’epoca che risuona nel presente, tra maschere, fragilità ed emozioni condivise. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

8216o guappo 8216e cartone e il ritorno necessario del teatro popolare

© Lifeandnews.it - ‘O Guappo ‘e cartone e il ritorno necessario del teatro popolare