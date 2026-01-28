Dal Trentino alla Sicilia | le regioni italiane a rischio frana i nuovi dati Ispra e l’impatto del maltempo

L’Italia si tinge di giallo su molte zone. Nuovi dati di Ispra segnalano un aumento dei rischi di frane e alluvioni, dalla Trentino alla Sicilia. Le piogge intense e il maltempo degli ultimi mesi hanno aggravato la situazione, mettendo in allarme le autorità e i cittadini. La geografia del paese, già fragile, si trova sotto pressione, e le previsioni non sono rassicuranti.

L'Italia è per la gran parte esposta a un alto rischio idrogeologico per morfologia e a causa del cambiamento climatico secondo il professore di geologia Diego Di Martire. Le regioni più esposte sono Campania, Sicilia, Trentino e Molise.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Trentino Sicilia Maltempo, allerta gialla per rischio temporali in cinque regioni: ci sono anche Calabria e Sicilia Maltempo, neve, freddo e temporali dal Nord al Sud Italia, allerta gialla in 12 regioni, temperature sottozero in Trentino Alto Adige Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Trentino Sicilia Argomenti discussi: Cucinare il futuro tra cene e Mercati della terra: arriva la Slow Week!; 5 luoghi da scoprire a Halloween, tra cimiteri, superstizioni e antiche tradizioni popolari; Con le cronache locali di Repubblica nasce il giornale nazionale; Grazie dei fiori: il Festival di Sanremo inizia dai bouquet. Dal Trentino alla Sicilia, da Sinner a Cinà: la geografia delle stelle azzurreL’Italia è un paese che ama tantissimo il tennis, ha dichiarato Jack Draper, neo vincitore del Masters 1000 di Indian Wells. Il britannico non ha torto e i numeri lo dimostrano. Dal Trentino Alto ... gazzetta.it Dal Trentino alla Sicilia per lavorare nei terreni confiscati alla mafiaDal Trentino alla Sicilia per lavorare nei terreni di Corleone confiscati a cosa nostra e conoscere chi, gestendo questi beni restituiti alla collettività, contribuisce a riaffermare il diritto ... rainews.it I GIOVANI DI COLDIRETTI TRENTINO INCONTRANO LA SICILIA I giovani di Coldiretti Trentino Alto Adige hanno preso parte ad un viaggio studio in Sicilia. Il rafforzamento dei rapporti tra regioni, ragazzi e aziende agricole è stato il fulcro del viaggio. T - facebook.com facebook PRONTE PER LA LUNGA TRASFERTA IN SICILIA Serie A2 femminile Regular Season girone A - Giornata n. 16 Palarescifina di Messina 16.00 GRUPPO FORMULA 3 MESSINA ITAS TRENTINO Youtube Volleyball World Italia @trentinovo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.