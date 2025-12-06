Si è spento Massimo Babini ex sbandieratore e dirigente del rione Rosso

Lutto nel mondo del Palio. È morto improvvisamente giovedì sera per un malore Massimo Babini, ex sbandieratore e dirigente del rione Rosso che era appena stato rieletto nel Consiglio direttivo di Porta Imolese. Babini 51 anni, agricoltore, lascia la moglie e due figli. È entrato giovanissimo nel Rosso, dove è stato sbandieratore e ha partecipato in coppia con Paolo Calderoni anche alla gara più importante, quella della coppia. Fu fra i promotori dell’entrata al Rosso, come consulente, di Francesco Gorini, che arrivava dal Borgo Durbecco, e del rilancio degli alfieri ad alti livelli. Come responsabile del gruppo sbandieratori è stato fondamentale per l’avvicinamento di tanti giovanissimi al mondo della bandiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

