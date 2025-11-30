Cannavacciuolo e le Cucine da incubo Ecco qual è il locale al centro della puntata

Poggio a Caiano (Prato), 30 novembre 2025 – La cucina diretta e coordinata da Antonino Cannavacciuolo per una sera. Serata a sorpresa per il ristorante « La Furba » di Poggio a Caiano che sarà protagonista, la prossima primavera, di una puntata di « Cucine da incubo », il reality televisivo di Sky. Il celebre chef napoletano nei giorni scorsi ha fatto tappa in Toscana dove ha girato per locali e assaggiato tante specialità: prima da Burde a Firenze poi all’Osteria Su Santa Trinita a Prato e infine alla Furba sulla via Statale a Poggio a Caiano. Il reclutamento dei commensali avviene tramite un casting: 4045 persone che dovranno cenare chiedendo un menu variegato con l’obiettivo di mandare in tilt la cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

