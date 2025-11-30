Cannavacciuolo e le Cucine da incubo Ecco qual è il locale al centro della puntata
Poggio a Caiano (Prato), 30 novembre 2025 – La cucina diretta e coordinata da Antonino Cannavacciuolo per una sera. Serata a sorpresa per il ristorante « La Furba » di Poggio a Caiano che sarà protagonista, la prossima primavera, di una puntata di « Cucine da incubo », il reality televisivo di Sky. Il celebre chef napoletano nei giorni scorsi ha fatto tappa in Toscana dove ha girato per locali e assaggiato tante specialità: prima da Burde a Firenze poi all’Osteria Su Santa Trinita a Prato e infine alla Furba sulla via Statale a Poggio a Caiano. Il reclutamento dei commensali avviene tramite un casting: 4045 persone che dovranno cenare chiedendo un menu variegato con l’obiettivo di mandare in tilt la cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
La nuova stagione di Cucine da Incubo con Cannavacciuolo fa tappa in Umbria. Presenti con il nostro servizio security per tutta la durata delle riprese. . www.nmcsicurezza.it - facebook.com Vai su Facebook
Perché chef Cannavacciuolo è a Prato? C’entra una cucina… da incubo - Lo chef più famoso della televisione italiana alle prese con un locale da rimettere in piedi. Lo riporta msn.com
Sky, torna Cannavacciuolo con Cucine da Incubo e va all'estero - Ripartono le 'avventure da incubo' di Antonino Cannavacciuolo: sono le nuove Cucine da Incubo, protagoniste del ciclo di episodi inediti attesi da domenica 6 aprile in esclusiva su Sky Uno e in ... Riporta ansa.it
Cucine da incubo, l'ultima 'mission impossible' di chef Cannavacciuolo. Le anticipazioni - Eccoci giunti all'ultima “mission impossible” di Antonino Cannavacciuolo tra le Cucine da incubo di tutta Italia: il viaggio dello Chef si chiuderà a Montella, in provincia di Avellino, nel ristorante ... Da tg24.sky.it