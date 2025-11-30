Stress test Sansepolcro La capolista al Buitoni
di Claudio Roselli Una vera e propria prova d’esame, quella che oggi il sosterrà al Buitoni contro la corazzata Grosseto di Paolo Indiani, il mister che ha già collezionato 11 promozioni e che sta costruendo il 12esimo alloro personale. Da quando ha preso il giusto ritmo, la capolista ha rallentato la sua marcia solo domenica scorsa fra le mura amiche dello "Zecchini", ma contro il Siena ci poteva benissimo stare. Crediamo però che questo pomeriggio, davanti alla nutrita schiera di sostenitori che raggiungeranno la Valtiberina dalla terra di Maremma (si parla di oltre 300 tifosi biancorossi), il Grosseto intenda ripartire a spron battuto per tenere le dirette inseguitrici a distanza di sicurezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Stress test Sansepolcro. La capolista al Buitoni - Ciampelli fiducioso: "Ora cominciamo ad essere preparati per queste sfide". Lo riporta sport.quotidiano.net
Arezzo con il fiatone allo stress test. Troise tra capolista e doppio derby - Le scelte dell’allenatore in vista del tour de force La vittoria che manca da tre giornate e per la quarta volta consecutiva la necessità di ... Secondo lanazione.it