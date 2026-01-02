Il nuovo anno in Europa si trasforma in uno “stress test” per lo spazio pubblico, rivelando la capacità di gestione e sovranità delle città. Durante i festeggiamenti di Capodanno, si evidenziano le sfide legate alla sicurezza, all’organizzazione e all’inclusione. Questo momento rappresenta un banco di prova importante, in cui le città devono dimostrare di poter garantire un ambiente pubblico stabile e controllato, riflettendo sulla loro autonomia e capacità di gestione.

Roma, 2 gen – Il Capodanno europeo sta diventando uno “stress test” semplice e brutale: quello che misura la sovranità reale nello spazio pubblico. Perché una notte sola basta a far saltare la scenografia e a mostrare quello che durante l’anno viene anestetizzato da comunicati, retorica e abitudine. Se la città è davvero “nostra”, se lo Stato è davvero presente, se la norma è davvero norma. E la risposta, in molte metropoli europee, è sempre più simile: per alcune ore, no. Si aprono zone franche, le regole diventano elastiche, la deterrenza evapora, e il centro della scena viene preso da una subcultura urbana che vive di branco, provocazione e impunità. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Lo stress test di Capodanno: quando lo spazio pubblico europeo diventa degli “altri”

