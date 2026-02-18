Il pronipote di Mussolini presenta il suo libro sul fascismo a Brindisi insorge il centrosinistra

Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito, solleva critiche con la presentazione del suo libro sul fascismo a Brindisi. La manifestazione si terrà domani pomeriggio a palazzo Granafei-Nervegna, attirando l’attenzione sulla figura storica e sulle sue interpretazioni. La scelta del luogo e l’argomento scatenano reazioni forti nel centrosinistra, che protesta contro ciò che considerano un'esaltazione di ideologie passate. La polemica si intensifica mentre si avvicina l’evento, che promette di dividere opinioni tra sostenitori e oppositori.

BRINDISI - Polemiche a poche ore dalla presentazione del libro sul fascismo di Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito, che domani pomeriggio, 19 febbraio, avrà luogo a palazzo Granafei-Nervegna. In una nota congiunta, le forze di opposizione in consiglio comunale a Brindisi hanno espresso tutto il loro dissenso, definendo l'iniziativa come una grave e pericolosa operazione di revisionismo storico. All'Amministrazione comunale, inoltre, hanno rivolto la richiesta di prendere le distanze dall'evento. Ciò, dopo quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Orta Nova (Foggia), dove un gruppo di antifascisti si è mobilitato al canto di Bella ciao, in occasione della presentazione del medesimo libro nell'aula consiliare.