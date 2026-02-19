Il principe William ha condiviso che la sua lotta con la salute mentale è iniziata quando ha capito di portare dentro di sé il dolore di amici e conoscenti senza rendersene conto. La causa di questa consapevolezza è stata un’esperienza personale che lo ha spinto a riflettere sulle sue emozioni e a imparare ad accettarle. Ricorda di aver passato anni a nascondere il suo dolore, ma ora si impegna a parlare apertamente di questi temi. La sua testimonianza mira a incoraggiare altre persone a chiedere aiuto.

L’erede al trono ha spiegato di dedicare tempo e attenzione all’analisi del proprio stato emotivo e ha sottolineato quanto sia essenziale, di tanto in tanto, fermarsi e “fare il punto con se stessi” per comprendere l’origine dei propri stati d’animo. Un processo che, nelle sue parole, non è segno di debolezza, ma di maturità emotiva, fondamentale per il suo equilibrio psichico. «È un processo molto importante da fare ogni tanto», ha detto, sottolineando la necessità di comprendere le emozioni che ci attraversano e di accettare che non sempre esistano risposte immediate. Il principe ha anche evidenziato un concetto chiave: una crisi può essere temporanea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il principe William sulla salute mentale: «Mi ci è voluto molto tempo per capire le mie emozioni e accettarle. Mi portavo dentro il dolore di tutti senza accorgermene»

William e la salute mentale: “Mi prendo molto tempo per capire le mie emozioni”William ha dichiarato che dedicarsi a comprendere le proprie emozioni è fondamentale.

Daily Crown: William, 'ci è voluto molto tempo per capire le mie emozioni'Il principe William ha spiegato che ci è voluto molto tempo per comprendere le sue emozioni, a causa delle pressioni della vita pubblica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.