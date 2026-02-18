Daily Crown | William ' ci è voluto molto tempo per capire le mie emozioni'

Il principe William ha spiegato che ci è voluto molto tempo per comprendere le sue emozioni, a causa delle pressioni della vita pubblica. Durante un dibattito sulla salute mentale a Londra, ha condiviso che riconoscere i propri sentimenti è stato un percorso difficile, ma fondamentale. Il royal ha raccontato di aver affrontato momenti di confusione e di aver trovato aiuto in conversazioni sincere con amici e familiari. Parla di un processo che ha richiesto pazienza e impegno, sottolineando l’importanza di dedicare tempo a sé stessi.

Londra, 18 feb. (Adnkronos) - Prendersi del tempo per "capire le proprie emozioni". E' questa una delle priorità espresse dal principe di Galles in un dibattito sulla salute mentale. William ha dichiarato in una puntata speciale di Life Hacks su BBC Radio 1 che "abbiamo bisogno di più modelli maschili" che parlino pubblicamente della loro salute mentale, per aiutare altri uomini a fare lo stesso. La salute mentale è una causa che sta a cuore all'erede al trono britannico e la sua Royal Foundation sta contribuendo con 1 milione di sterline allo sviluppo di una rete nazionale per la prevenzione del suicidio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

