Il principe Andrea è stato arrestato questa mattina Il caso Epstein travolge la famiglia reale

L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. La clamorosa notizia arriva dalla Bbc nel giorno in cui l'ormai ex principe compie 66 anni. Da anni al centro di una bufera mediatica per le sue frequentazioni con Epstein, il principe Andrea ha sempre negato ogni addebito.

Argomenti discussi: L’ex principe Andrea è stato cacciato nel cuore della notte dal Royal Lodge; Le mail tra Epstein e il Principe Andrea che lo mettono nuovamente nei guai; Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea: preoccupato per accuse; Scandalo Epstein, così re Carlo ha dato due milioni ad Andrea per chiudere il caso Giuffre.

Principe Andrea, la polizia nella sua casa a Sandringham: cosa sta succedendo. Oggi l'ex principe compie 66 anniLa polizia è stata avvistata oggi a Sandringham, dove il principe Andrew si trova e sta festeggiando il suo 66esimo compleanno. Sei auto della polizia senza contrassegni sono ... ilmessaggero.it

Regno Unito: l’ex principe Andrea inoltrò un briefing riservato del Tesoro ad un amico banchiere x.com