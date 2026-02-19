L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica per accuse di abuso d'ufficio, facendo tremare la famiglia reale inglese. La decisione arriva dopo indagini che hanno portato all’arresto dell’ex membro della monarchia, coinvolto in un caso che ha attirato l’attenzione dei media internazionali. Andrea, che ha sempre negato le accuse, si trova ora al centro di un procedimento giudiziario che ha scosso i vertici della Corona. La notizia ha già causato reazioni nel Regno Unito e all’estero.

Altro terremoto Epstein sui reali. Fergie smentita: "Sono al tuo servizio" Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio. Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L'arresto è avvenuto nella residenza del fratello di re Carlo III, recentemente privato del titolo di principe, nel giorno del suo 66esimo compleanno. Andrea è coinvolto nel caso di Jeffrey Epstein. La conferma della news è arrivata dalla polizia inglese in una nota ufficiale: "Nell'ambito delle indagini, oggi (192) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l'accusa di abuso d'ufficio e stiamo effettuando perquisizioni in alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea. Terremoto nella famiglia reale inglese

Caso Epstein, 12 milioni di sterline dalla famiglia reale a Andrea per zittire GiuffreLa famiglia reale britannica ha versato circa 12 milioni di sterline all’ex principe Andrea per bloccare le accuse di violenza sessuale di Virginia Giuffre.

Caso Epstein, spunta una seconda accusatrice dell’ex principe AndreaUna seconda donna ha raccontato di essere stata inviata da Jeffrey Epstein nel Regno Unito per incontrare l’ex principe Andrea.

Affari, sesso e favori: così Epstein attirava i potenti - Porta a porta 10/02/2026

