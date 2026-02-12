A Curno, alle porte di Bergamo, il titolare del bar

Mario Carrara, titolare del bar "Il Vice" di Curno, alle porte di Bergamo, non si aspettava tanto clamore. Dopo aver annunciato sui social la decisione di aumentare a un euro e cinquanta centesimi il prezzo del caffè, è stato bersagliato di commenti - 700 in poche ore - sul caro tazzina. Se i clienti si dividono tra favorevoli e contrari, dai colleghi - che conoscono i costi di gestione di un bar - è arrivata un'ondata di consensi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, aumenta il prezzo del caffè: barista bersagliato di commenti

Approfondimenti su Bergamo Barista

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bergamo Barista

Argomenti discussi: Il caffè non può più essere venduto a meno di 1,50€: il bar che sta facendo discutere; Aumento dell’Assegno di Inclusione a Bergamo, ma molte famiglie povere restano escluse; Aumento delle competenze dei Giudici di Pace: il carico di lavoro cresce del 70%.

Bergamo, aumenta il prezzo del caffè nel suo bar: bersagliato di commentiUn euro e cinquanta centesimi per ogni tazzina di caffè, solidarietà al titolare del bar dai colleghi che conoscono i costi di gestione di un locale ... msn.com

Emoziona l'ingresso a Bergamo: aumenta il pubblico e il tifo per i tedofori che sono applauditi dai bergamaschi che li hanno attesi. Alle 13.14 l'arrivo allo stadio con l'ultimo tedoforo, Simone Mozzi di Fara Gera d'Adda. poi la fiamma viene custodita nella lanter - facebook.com facebook

La portalettere di Bergamo Melissa: «In questi giorni la corrispondenza per la campionessa Sofia Goggia è in aumento». x.com